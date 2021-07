Vaccini Hub Fiera, mille bottigliette di acqua minerale per chi è arrivato in anticipo di ore

È iniziata la distribuzione di bottigliette d’acqua per le persone che si sono messe in fila con largo anticipo per garantirsi la vaccinazione all’open day organizzato dalla Regione nelle quattro province liguri e che a Genova si terrà oggi dalle 13 e domani mattina (domenica 4 luglio)

Anche domani sarà garantito il supporto alle persone che vorranno vaccinarsi e l’acqua per evitare la disidratazione per l’attesa al caldo. Oggi in tanti si sono recati alla fiera con largo anticipo: le prime sono arrivate verso le 9, cioè ben 4 ore prima, mentre all’hub si stavano svolgendo le vaccinazioni dei prenotati.

Ricordiamo che le vaccinazioni Pfizer e Moderna si possono prenotare, al di là degli open day di oggi e domani che sono ad accesso libero, sul sito https://prenotovaccino.regione.liguria.it/ . Le prenotazioni non sono più “a settimane” come nei primi tempi e la prima dose si ottiene in pochi giorni, a volte addirittura il giorno successivo.