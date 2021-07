C’è già coda alla Fiera per le vaccinazioni, ma l’open day comincia alle 13. Probabile anticipo dell’orario

Pare che l’open day senza prenotazione per Pfizer e Moderna organizzato dalla Regione sarà un successo anche a Genova. Tanto che dalle 9 ci sono persone in coda sotto il sole a Piazzale Kennedy per garantirsi l’inoculazione. Ci sono già state tensioni per la priorità della fila. Sono intervenuti i guardiani dell’area della Fiera che stanno cercando una soluzione perché le persone non arrivino alle mani

Entusiasmo per l’open day dei vaccini, a Genova questo pomeriggio dalle 13 e domattina. Alla Spezia le vaccinazioni sono già cominciate e tante persone sono ordinatamente in fila ad attendere il loro turno.

A Genova manca ancora qualche ora, ma c’è già la coda sotto il sole. Le persone senza prenotazione sono arrivate all’hub nel padiglione B, ma sono state respinte in piazzale Kennedy perché stamattina ci sono i prenotati da vaccinare.

Allora si sono messe in fila lì e sono scattate le solite dinamiche della fila, con gente che tenta di guadagnare posizioni e altra che non ha alcuna intenzione di farla passare. Puntuale è arrivato anche quello con lo “spirito” organizzativo che ha proposto di distribuire bigliettini numerati fai da te, ovviamente tentando di tenersi il numero 1, ed è scoppiato il parapiglia. Sono intervenuti i guardiani dell’area che tenteranno di trovare una soluzione per disciplinare la coda. Ci sono persone anziane sedute sui new jersey. La coda è già arrivata in fondo al piazzale ed è presumibile che diventi un serpentone sul piazzale.





Aggiornamento: abbiamo avvertito la Regione che si è subito mobilitata per limitare i disagi. L’open day, come detto, era previsto con inizio alle 13, ma, vista la situazione, la Regione ha contattato la Asl 3 che sta valutando di aprire in anticipo alle vaccinazioni senza prenotazione grazie all’arrivo anticipato di una squadra.

Sono statati anche distribuiti biglietti col numero progressivo.