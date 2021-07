Destinatario di un ordine di carcerazione dal 2016 si era reso irreperibile per 5 anni. Arrestato

La Polizia di Stato lo ha ha visto mentre, in via Pré, parlava con un noto pregiudicato. Ha tentato la fuga e, quando è stato acciuffato, ha detto prima di avere 18 anni, poi 30. I poliziotti non gli hanno creduto

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un trentaduenne senegalese a seguito di ordine di carcerazione.

Durante il consueto servizio di controllo del Centro Storico, i poliziotti del Commissariato Prè hanno notato che l’uomo parlava con un noto pregiudicato e alla vista dei poliziotti è scappato per eludere un eventuale controllo. Subito raggiunto dagli operatori ha esitato più volte nel dichiarare le proprie generalità riferendo di avere 18 anni, poi 30 e dichiarando di essere privo di documenti di identità e di vivere in Spagna. Portato in Questura per provvedere alla sua corretta identificazione si è accertato che l’uomo è destinatario di un ordine di carcerazione pendente dal 2016 per l’espiazione 5 mesi di reclusione per reati legati agli stupefacenti.