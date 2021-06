Chiusa una delle rampe di accesso alla A7, Bolzaneto nel caos

Mezzi costretti a impegnare la rotonda per raggiungere quella successiva, traffico in tilt in tutta la valle. Sulle altre direttrici autostradali code tra 1 e 3 km

La sorpresa di Aspi per i genovesi, questa mattina, è stata una delle rampe di accesso al casello di Bolzaneto chiusa. La necessità di raggiungere l’altra ha congestionato prima la rotonda urbana e poi, a raggiera, tutta la viabilità della zona.

Ecco la situazione sulle autostrade alle 8:30

A7: Coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

A10: coda di 1 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori; coda di 1 km tra Genova Pra’ e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

A12: coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco per lavori; coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori; coda di 1 km tra Recco e Genova Nervi per lavori.

A26: coda di 3 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori; coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.