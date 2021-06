Galliera, il tribunale respinge i ricorsi di Bogetti

Tempo di lettura stimato: 1 minuto

Il 23 giugno scorso il tribunale di Genova Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, ha respinto per la seconda volta il ricorso di Ermete Bogetti contro l’ospedale Galliera, condannandolo altresì alle spese processuali

Lo comunica la direzione dell’E. O. Ospedali Galliera.

«Il ricorso dell’ex Procuratore della Corte dei conti faceva seguito all’esito negativo di un primo ricorso avvenuto in data 14 maggio 2021, quando l’E.O. Ospedali Galliera, anche allora difeso dagli avvocati Vincenzo Roppo e Paolo Canepa, otteneva analogo positivo risultato» dicono all’ente ospedaliero.

«Bogetti aveva presentato ricorso perché riteneva lesive per la propria reputazione le dichiarazioni che il vicepresidente del Galliera Giuseppe Zampini rilasciò, in occasione dell’evento del 12 febbraio 2021 tenutosi presso Palazzo San Giorgio, in riferimento ad una intervista pubblicata sul quotidiano La Repubblica – dicono al Galliera -. In tale intervista l’ex procuratore della Corte dei conti evocava disastri finanziari e scavi enormi per la realizzazione del nuovo Ospedale Galliera. Zampini nella sua replica sostenne che tali affermazioni non erano veritiere»