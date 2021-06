A10 chiusa per incidente. Altro incidente in A7

Tempo di lettura stimato: 1 minuto

In A10 traffico bloccato da poco prima delle 17:30 tra Celle Ligure e Albisola per incidente. Coda di 2 km tra Varazze e Albisola per incidente. Sempre in A10, coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso. Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. Coda tra Genova Pra’ e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

Un altro incidente in A7 dove c’è una coda di 1 km tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone. Inoltre coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

In A12 coda tra Genova Nervi e Recco per lavori; coda di 2 km tra Rapallo e Genova Nervi per lavori.

Sulla A26: coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori; coda di 1 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.