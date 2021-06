Furto di computer e di abbigliamento, due arresti e una denuncia dei Carabinieri

I primi due sono finiti in manette alla Fiumara, il terzo è stato pizzicato a Rivarolo dove aveva appena rubato diversi capi, per un valore di 100 euro, in un negozio di abbigliamento

Nella serata di ieri, i Carabinieri della stazione di Sampierdarena, hanno tratto in arresto per furto aggravato in concorso, una 40enne rumena ed un suo connazionale 26 enne, entrambi con pregiudizi di polizia.

I due, mentre si trovavano all’interno del centro commerciale “Fiumara”, sottraevano dall’interno di un negozio di elettronica, un computer “Apple” del valore di oltre 1300 euro, per poi occultarlo all’interno di una borsa schermata, che avrebbe evitato l’entrata in funzione dei sensori delle barriere antitaccheggio. Il personal computer è stato restituito all’avente diritto mentre i due stranieri, al termine degli accertamenti, sono stati ristretti in attesa del rito direttissimo.

Sempre nella giornata di ieri, i Carabinieri della stazione di Rivarolo hanno denunciato in stato di libertà, per furto aggravato, un 25enne disoccupato marocchino, con pregiudizi di polizia. I militari accertavano che lo straniero, poco prima, aveva asportato dall’interno di un noto negozio di abbigliamento della zona, degli indumenti del valore complessivo di un centinaio di euro, che venivano restituiti all’esercente.