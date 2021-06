Corteo ex Ilva verso la Prefettura: la rabbia dei lavoratori. Mattinata difficile per il traffico

Dopo l’assemblea davanti ai cancelli e dopo la tregua di ieri, i lavoratori sono partiti alla volta del Palazzo del Governo. Con i metalmeccanici anche le donne delle mense dello stabilimento di Cornigliano. Non si vede spiraglio alla trattativa. Oggi a Genova il ministro Andrea Orlando. Posizione dura di Arcelor Mittal che non vuole recedere dalla cassa integrazione per 900 dipendenti senza crisi aziendale

La tensione si taglia col coltello. Da una parte i lavoratori Arcelor Mittal, che hanno ricevuto la solidarietà di molte altre categorie. Dall’altra l’azienda. Di mezzo il Governo: lo Stato è socio dell’azienda. Armando Palombo, coordinatore Rsu dei lavoratori di Cornigliano, alla partenza del corteo, non ha dubbi: «Il governo o è servo o è complice. È silente, tace. E noi alziamo la voce». In corteo anche alcuni rappresentanti di Ansaldo e dei portuali.

La solidarietà dell’Anpi

Anpi al fianco dei lavoratori ex ILVA di Cornigliano. Vi preoccupano le tensioni a Cornigliano? Il Governo parli chiaro, ma gli enti locali sappiano stare accanto ai lavoratori. Quella di domani, venerdì 25 giugno, potrebbe essere una giornata fondamentale per il futuro dell’ex Ilva di Cornigliano.Una fabbrica che sta a cuore a tutti i genovesi, non solo per il ruolo strategico che ha.A noi di Anpi ricorda, in particolare, che fu il luogo di lavoro e di lotta politico sindacale di Guido Rossa, a cui è intitolata anche la società di mutuo soccorso dello stabilimento. Anpi è a fianco dei lavoratori nel chiedere al Governo certezze sul futuro dell’acciaio a Genova e il rispetto degli accordi presi in passato, soprattutto in un delicatissimo momento come quello attuale per l’Italia e il mondo del lavoro post-pandemia. Vogliamo anche sollecitare gli enti locali genovesi e liguri a schierarsi senza esitazione e in modo deciso a fianco dei lavoratori che rifiutano la cassa integrazione e chiedono solo di lavorare. Soprattutto perché lavoro ce n’è. I blocchi stradali e gli altri disagi di questi giorni nascono dalla necessità di farsi ascoltare da chi deve prendere le decisioni, accogliere le loro istanze e farle proprie. Per tutti questi motivi, Anpi Genova è convintamente a fianco dei lavoratori dello stabilimento ex ILVA di Cornigliano.

L’omaggio alla vedova del collega

I lavoratori Ilva hanno raggiunto la casa di Pino Lo Russo, sindacalista Fiom morto nell’estate 2020 per un incidente sul versante francese Monte Bianco. La moglie di Pino, Bianca, li ha attesi sotto casa con in mano il casco di sicurezza del marito. Momenti di commozione da parte dei lavoratori e dei compagni della Fiom.

Le accuse dello storico segretario Fiom Manganaro al ministro, al Governo e alle istituzioni locali

Secondo Bruno Manganaro, per anni segretario Fiom, esiste una responsabilità politica che “coprirebbe” le azioni di Arcelor Mittal. Nel mirino il ministro del lavoro Andrea Orlando che «dovrebbe dire pubblicamente che questa cassa integrazione è politicamente inaccettabile» e lo stesso premier Mario Draghi. Accuse anche alla politica locale che «è rimasta in silenzio: il sindaco Bucci parla delle aree dell’Ilva ma non ci ha dato la solidarietà, non ha invitato Mittal a sospendere la cassa integrazione per consentire un dialogo tra sindacato, governo e azienda» mentre il presidente della Regione Toti «ha fatto un appello alla responsabilità dei lavoratori ma non ha fatto un appello all’azienda a sospendere la cassa. E questo è inaccettabile. Io fossi in loro mi vergognerei».

11:26: i lavoratori stanno imboccando via Gramsci

10:20: la testa del corteo imbocca via Amba Alagi

10:10: corteo a Dinegro, poi in via Buozzi su entrambe le carreggiate. I lavoratori si aprono per lasciare passare un’ambulanza in sirena.

10:05: i lavoratori svoltano in via Milano

9:55 – corteo in via Dino Col. Bloccate entrambe le carreggiate

9:30 – il corteo si dirige verso via Cantore. Traffico privato e mezzi di trasporto pubblico bloccati

Gli slogan dei lavoratori: “La rovina dell’Italia siete voi”, “Senza lavoro c’è l’agitazione”, “Il lavoro non si tocca, lo difenderemo con la lotta”, “Lotta dura senza paura”, “Se non cambierà lotta dura sarà”, “Celerino non ci serve”