Gli operai ex Ilva lasciano il presidio. Riaperta strada Guido Rossa. Torneranno domattina

Resta chiuso il raccordo che da via Melen porta alla strada Guido Rossa a causa della presenza di detriti. Code fino a 4 km su tutte le autostrade intorno a Genova

Gli operai dell’ex Ilva hanno liberato la strada Guido Rossa, ma torneranno domani e, se non otterranno che venga ritirata la cassa integrazione, di nuovo venerdì, con un corteo fino alla Prefettura.

Non è stata solo la manifestazione, oggi, a tenere in scacco la viabilità cittadina. Si sono aggiunti i problemi agli imbarchi dei traghetti per la chiusura temporanea del varco di San Benigno.

Oltre a questo, tutte le code in autostrada per i lavori.

La situazione alle 17 sulle autostrade

A7: coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.

A10: Traffico Rallentato tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso; coda di 2 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori; coda di 4 km tra Varazze e Celle Ligure per lavori; coda di 1 km tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori.

A12: coda di 4 km tra Genova Nervi e Recco per lavori; coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori; coda di 4 km tra Rapallo e Genova Nervi per lavori.

A26: Coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori.

La coda in A12