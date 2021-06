San Martino, ricoverato per Covid 81enne non vaccinato

Nonostante la sua fascia di età sia stata la prima a poter ricevere la vaccinazione, l’uomo non aveva ricevuto nemmeno la prima dose e ha contratto la malattia

Oggi, dopo tanto tempo, il saldo dei ricoverati negli ospedali della Liguria è risultato positivo di due unità. Un piccolo aumento che, però, poteva essere almeno in parte evitato. «Nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova c’è ricoverato un paziente di 81 anni che non era stato vaccinato. Quindi ricordiamoci che bisogna vaccinarsi». Lo detto nel corso della conferenza stampa di bilancio Covid della settimana il direttore della clinica di malattie infettive del San Martino Matteo Bassetti. Che ha aggiunto: «Credo che a giugno 2021 avere un signore di 81 anni non vaccinato non sia accettabile, cerchiamo tutti di renderci conto quanto sono importanti i vaccini per evitare di doverci ritrovare in autunno a parlare di quarta ondata».