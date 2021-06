San Giovanni: tribute band dei Queen e falò. Aperte le prenotazioni per il Ghost Tour

Il 23 giugno “Ghost Tour della Notte di San Giovanni” con partenze alle 19,00 – 19,30 – 20,30 – 21,00 – 21,30. Ecco come prenotare

Ritorna quest’anno, in presenza e in sicurezza, il Ghost Tour, che precede l’accensione del tradizionale “Falò di San Giovanni” una visita guidata alla scoperta di vecchi e nuovi misteri per le vie e le piazze del Centro Antico Genovese.

Saranno, infatti, misteriose guide Turistiche abilitate, a introdurre i partecipanti in un mondo speciale sospeso tra mistero, storia, e fantasia, grazie anche alla presenza di figuranti in costume che accompagneranno i gruppi nel tour.

Sarà sicuramente stimolante introdursi nelle pieghe della Storia, alla scoperta di alcuni aspetti delle leggende, poco conosciuti della città di Genova.

Visita guidata, prenotazione obbligatoria, posti limitati:

Ci saranno 10 visite guidate, dalle ore 18,30 alle ore 21,300 (la visita durerà 1,30h circa) prenotabili esclusivamente via email, all’indirizzo fondazioneamon@live.it , fino a esaurimento posti.

il pubblico potrà scegliere l’orario di partenza, magari indicando anche un orario alternativo.

in caso del raggiungimento del numero massimo, verrà assegnato un gruppo asseconda delle disponibilità.

prenotando indicare i nomi dei partecipanti e il numero di telefono

Le persone che prenoteranno riceveranno email di conferma di avvenuta prenotazione, le modalità di partecipazione e il protocollo previsto per svolgere le visite guidate in sicurezza in emergenza Covid 19.

La visita guidata è gratuita, e si svolgerà con radio trasmettitori, che permetteranno all’utente di partecipare alla visita con le dovute distanze di sicurezza previste dal protocollo.

L’utilizzo delle radio è obbligatorio per poter partecipare.

Si potrà prenotare soltanto per 2 persone, bambini esclusi, per ogni indirizzo email. I radio trasmettitori potranno essere utilizzati da 12 anni in su.

La visita è organizzata nel rispetto delle norme vigenti in materia di COVID 19, pertanto si potrà partecipare solo compilando l’autocertificazione che vi invieremo con la conferma.

Nel corso dell’evento “Notte di San Giovanni” si terra In Piazza Matteotti alle ore 24,00 il Tradizionale falò.

Gli ingressi all’area saranno regolati secondo le vigenti disposizioni anti Covid 19.

Programma a cura di Comune di Genova con la collaborazione organizzativa del Circolo Culturale Fondazione Amon e il Contributo Finanziario di Fondazione Carige