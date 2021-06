Code in autostrada e in città, ai cantieri si aggiungono le prime code al terminal traghetti

Coda tra Genova Bolzaneto e Genova Sampierdarena, in A7, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria: in sostanza c’è una fila infinita di mezzi pesanti che stanno accedendo al porto al rallentatore: comincia la stazione delle tribolazioni a causa della lenta ricezione del porto. Ci sono, però, code per lavori anche sulle altre autostrade

A10: Coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso; Coda di 6 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per incidente Entrata consigliata verso Genova: Albisola. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Savona Vado su Complanare di Savona; Coda di 6 km tra Arenzano e Celle Ligure per lavori; Coda di 3 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

A12: Coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco e tra Recco e Nervi per lavori.

A26: Coda di 2 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori; Coda di 4 km tra Ovada e Masone per lavori.

In città, a rendere ancora più difficoltosa la viabilità ci si è messo un veicolo fermo in sopraelevata per guasto alle 8:05, che è stato rimosso alle 9:00.