Si avvicina a poliziotto a De Ferrari e lo ferisce con un coltello: «Ti devo ammazzare»

Si tratta di un italiano con problemi psichiatrici. Ha provocato il poliziotto del Reparto Mobile sperando in una sua reazione violenta, che non è avvenuta

Il poliziotto si trovava fuori dal mezzo del Reparto. L’uomo lo ha avvicinato da dietro, con in mano il coltello e lo ha ferito in modo superficiale. Gli ha detto: «Ti devo ammazzare». La sua intenzione era quella di provocare una reazione violenta dell’agente o dei suoi colleghi.

L’uomo, con problemi psichiatrici, stato fermato e portato in Questura. È successo questa mattina in piazza De Ferrari dove c’erano, come accade spesso, i mezzi del Reparto Mobile presenti per motivi di ordine pubblico.

Articolo in aggiornamento