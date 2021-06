Disegnatori di luce progetteranno istallazione luminosa sulla diga

Da giovedì 17 giugno a domenica 20 giugno, 12 lighting designer provenienti da tutta Europa si riuniscono a Genova per progettare un’installazione di luce sulla diga foranea di Genova

Da giovedì 17 giugno a domenica 20 giugno, 12 lighting designer provenienti da tutta Europa si riuniscono a Genova per progettare un’installazione di luce sulla diga foranea di Genova

Il laboratorio internazionale è realizzato da Condiviso, spazio collaborativo, in partnership con U-Boot, nell’ambito di Zones Portuaires Festival. La manifestazione vede anche la collaborazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Dopo il successo dei precedenti workshop (Spazio Darsena Architettura nel 2017 e Spazio Darsena Design nel 2018), Condiviso lancia 4 giornate di laboratorio dedicate al Porto di Genova e al lighting design, la progettazione della luce finalizzata alla rigenerazione urbana.

Per la prima volta in Italia si riuniscono 12 progettiste donne della luce (che fanno parte della rete internazionale “Women In Lighting”), per confrontarsi e progettare insieme un’installazione illuminotecnica che sarà realizzata sulla Diga Foranea. L’iniziativa intende mostrare come si possano rigenerare luoghi – normalmente non accessibili – attraverso un uso sapiente della luce e come sia possibile valorizzarli “accendendo” su di essi anche l’attenzione del pubblico.

La filosofia del lavoro di progettazione dell’installazione sarà quello di immaginare una città senza confini e divisioni, avere il senso generale del territorio come di uno spazio urbano unico, capace di essere fruibile sia di giorno che di notte.

Il progetto gode del patrocinio di ADI, Associazione nazionale per il Disegno Industriale, e ha come partner di progetto Space Cannon, azienda italiana leader nella realizzazione di impianti luminosi.

Il laboratorio si apre giovedì 17 giugno alle 14,30 presso Condiviso (Calata Andalò di Negro, 16) con il benvenuto da parte delle organizzatrici Maria Pina Usai e Maria Elena Buslacchi (U Boot Lab) e Stefania Toro (Condiviso) e con l’intervento dell’Ing. Marco Vaccari dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale dedicato al progetto della nuova diga.

Il laboratorio vede la partecipazione di Beatrice Bertolini, Lighting Designer, coordinatrice IALD UK, Londra; Camila Blanco, Lighting Designer, Milano, Italia; Giorgia Brusemini, Designer Ambasciatrice Italiana Women in Lighting, Milano, Italia; Chiara Carucci, Lighting Designer, IALD Svezia,, Stoccolma, Svezia; Simona Cosentino, Lighting Designer, Torino, Italia; Martina Frattura, Lighting Designer, Lisbona, Portogallo; Giusy Gallina, Lighting Designer, Torino, Italia; Liliana Iadeluca, Lighting Designer e Lightpainter, Genova, Italia; Marta Mannino, Lighting Designer, Bergamo, Italia; Carla Morganti, Lighting Designer, Parigi, Francia; Sarah Elise Sartore, Lighting Designer, Bergamo, Italia; Stefania Toro, Lighting Designer, Genova, Italia.

In allegato il programma dell’iniziativa.

*Condiviso – Evento Bastimento

Condiviso è un consorzio cooperativo attivo a Genova dal 2015. E’ composto da 12 diverse realtà professionali che operano nell’ambito dei servizi all’impresa (marketing e comunicazione), della progettazione partecipata, progettazione sociale e culturale, rigenerazione urbana. Gestisce uno spazio di coworking nella vecchia Darsena di Genova.

Evento Bastimento è una manifestazione culturale nata nel 2015 per la promozione, valorizzazione, sviluppo condiviso della Vecchia Darsena di Genova, progettata e realizzata da Condiviso, spazio collaborativo, attraverso micro-interventi temporanei o permanenti, risultato di un costante processo di progettazione partecipata.

www.condiviso.coop – www.eventobastimento.it

*U BOOT Lab – Zones Portuaires

Zones Portuaires è un progetto interdisciplinare dedicato alle Città di Porto, che promuove l’incontro e lo scambio tra il mondo al di là delle cinte doganali e lo spazio urbano. Nato a Marsiglia nel 2008, dal 2015 Zones Portuaires si tiene come Festival anche a Saint Nazaire sull’Atlantico e a Genova. Negli anni il Festival si è evoluto in un progetto ampio e costante, configurandosi come un dispositivo che attiva percorsi di ricerca e azione culturale. A Genova il progetto è curato dall’Associazione U BOOT Lab e promosso da Incontri in Città DAFiSt UniGE.

www.zonesportuaires-genova.net

*Space Cannon

Azienda leader italiana nelle grandi installazioni di luce, Space Cannon nasce nel 1988 grazie alla genialità di Bruno Baiardi, che per primo intuì la potenzialità della luce e dell’illuminazione come potente strumento di comunicazione. Sfidando il buio della notte, Baiardi dà vita a palazzi, stadi, ponti, grattacieli. E Space Cannon finisce per illuminare il mondo: le Petronas Towers di Kuala Lampur, la Casa Bianca, il circuito di Formula 1 di Shanghai, il ponte di Nanchino, il museo dei Giochi Olimpici di Olympia, la sede del Quirinale, il Casinò di Venezia, il campanile del Duomo di Alessandria, i concerti di Vasco Rossi a Milano e di Paul McCartney a Roma, il carnevale di Rio de Janeiro per arrivare all’installazione più commovente: Tribute in Light, a ricordo delle vittime della tragedia presso le Twin Towers.