Violenza in centro storico, i sindacati della Polizia locale: «Serve più collaborazione interforze»

L’esecutivo Rsu del Comune con Fp Cgil – Cisl Fp e Uil Fpl, dopo il pestaggio del commissario della Giudiziaria nella Movida, chiedono incontro al Sindaco, all’assessore Viale e al comandante Giurato: «Clima sociale difficile, occorre attività pianificata per tutela l’incolumità dei lavoratori»

«Dopo gli ultimi avvenimenti di violenza avvenuti nel centro storico riteniamo che la Polizia Locale non possa gestire in autonomia situazioni di tensione sociale che ormai sono all’ordine del giorno – scrivono i sindacati nella richiesta di incontro -. La fase di lockdown appena trascorsa che ha visto i giovani e meno giovani costretti ad un isolamento forzato, sta ora scatenando un clima sociale particolarmente difficile, non solo a Genova ma, come abbiamo potuto vedere dai fatti di cronaca, in tutta Italia. Questa emergenza richiede, a nostro parere, un’attività molto più pianificata e di collaborazione interforze, ragion per cui chiediamo un incontro urgente con la parte politica e con il Comando di Polizia locale per meglio rappresentare le nostre perplessità al fine di tutelare l’incolumità dei lavoratori».