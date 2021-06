Da oggi e fino a fine luglio la cremagliera ferma nella tratta Principe-via Bari

Il servizio funziona nella tratta via Bari Granarolo. Attivato il bus sostitutivo G1 con un nuovo percorso: via Fanti D’Italia, via San Benedetto, via Buozzi, piazza Dinegro, via Venezia, via Bologna, largo San Francesco da Paola, via Bari, via Napoli, via Bianco, Granarolo

Proseguono e si ampliano i lavori di manutenzione straordinaria sulla parte inferiore della cremagliera di Granarolo. Dopo una prima fase in cui si è attivato il cantiere nella tratta Principe – San Rocco, nei giorni scorsi gli interventi si sono estesi nella parte compresa tra San Rocco e via Bari. Le principali attività sull’impianto riguardano la manutenzione della linea aerea e dei relativi elementi di sostegno e la manutenzione dell’armamento (binari e traversine).

I lavori bloccano quindi la tratta Principe – via Bari; per questo il servizio della cremagliera è attivo sul percorso via Bari -Granarolo.

Contestualmente alla chiusura dell’impianto è in servizio il bus sostitutivo G1 che, a partire da venerdì 4 giugno e per tutta la durata dei lavori della cremagliera, effettuerà un nuovo percorso per meglio rispondere alle esigenze dei clienti.

Di seguito il nuovo tragitto del bus: via Fanti D’Italia, via San Benedetto, via Buozzi, piazza Dinegro, via Venezia, via Bologna, largo San Francesco da Paola, via Bari, via Napoli, via Bianco, Granarolo.

Il G1, inoltre, dal 4 giugno, sarà in servizio con i seguenti orari:

ORARIO FERIALE E DEL SABATO in vigore dal 4 giugno

Fanti d’Italia (Staz. Marittima) —> Granarolo

0540 0630 0720 0810 0900 0950 1040 1130 1220 1310 1400 1450 1540 1630 1720 1810 1900 1945 2025 2100 2135 2210 2245 2320 2350

Granarolo —> Fanti d’Italia (Staz. Marittima)

0600 0650 0740 0830 0920 1010 1100 1150 1240 1330 1420 1510 1600 1650 1740 1830 1920 2002 2043 2117 2152 2227 2302 2337

ORARIO FESTIVO in vigore dal 6 giugno

Fanti d’Italia (Staz. Marittima) —> Granarolo

0720 0810 0900 0950 1040 1130 1220 1310 1400 1450 1540 1630 1720 1810 1900 1945 2025 2100

Granarolo —> Fanti d’Italia (Staz. Marittima)

0740 0830 0920 1010 1100 1150 1240 1330 1420 1510 1600 1650 1740 1830 1920 2002 2043 2117

La cremagliera sarà nuovamente attiva sull’intero percorso Principe – Granarolo entro la fine del mese di luglio.