Incidenti nel levante cittadino, rallentamenti in corso Europa

Problemi anche a ponente, a Cornigliano, dove ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni

In corso Europa, nel tratto compreso tra Via Vittorio Locchi e Viale Benedetto XV in direzione Ponente, forti rallentamenti del traffico.

In autostrada A10 code causa traffico intenso nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Innesto A7 Milano Genova in direzione Genova.

In A7 traffico rallentato tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Busalla per lavori.

Sulla A12 anche un incidente presso Area di servizio Sant’ Ilario in direzione Livorno dalle ore 08:39.