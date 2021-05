Nuovamente fermo l’ascensore Cantore-Villa Scassi e il sito Amt consiglia di farsela a piedi

Siamo andati sul sito di Amt per capire cosa consiglia il programmatore di viaggio. Il suggerimento, una volta giunti in via Cantore, è quello di fare la strada a piedi per 300 metri “da scalatore”, in faticosa salita

Considerando l’ascensore raggiunge l’ospedale, frequentato da malati e loro parenti, non di rado anziani, non sembra una fulgida idea. Tra l’altro, il programmatore segna in 5 minuti il tempo necessario. Forse per chi è in buona salute e in percorso piano, non certo per malati ed anziani su una salita da Pordoi.

In realtà, per fortuna, è stato attivato il servizio bus sostitutivo.

Resta l’ennesimo stop di un impianto nato disgraziato, più fermo che in marcia.

Aggiornamento: alle 13:15 l’ascensore era funzionante.