Spacca il naso ad un milite di pubblica assistenza. Denunciato dalla Polizia di Stato

Per motivi ancora da accertare, il 54enne si è avvicinato al milite fermo sulla porta della “Croce” e, dopo aver tentato di provocarlo, gli ha sferrato una testata che gli ha rotto il setto nasale. È successo in via Napoli

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 54enne genovese per lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

Ieri mattina, l’uomo, per motivi ancora da accertare, si è avvicinato ad un soccorritore fermo sulla soglia della P.A. presso la quale presta servizio e, provocandolo, ha cercato di attaccare briga. Il milite ha tentato di ignorarlo ma lui gli ha sferrato una testata al volto che gli ha provocato la frattura del setto nasale per poi allontanarsi rapidamente a piedi. La volante dell’U.P.G. giunta sul posto si è messa subito alla ricerca dell’aggressore trovando dopo pochi minuti il palazzo in cui risiede e i suoi familiari. Una volta accertata la sua identità, l’uomo è stato contattato e invitato a raggiungere i poliziotti sul luogo dell’aggressione per poi essere condotto in Questura per gli atti di rito.