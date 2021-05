Nella tarda mattinata odierna, i Vigili del fuoco sono intervenuti sul sentiero del forte dei Ratti, per soccorrere un ciclista caduto. Sul posto erano giunti anche il 118 e il Soccorso Alpino. Dato il trauma cranico si è optato per far intervenire l’elicottero VF Drago per il trasporto in ospedale dell’uomo in codice rosso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...