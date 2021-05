Toti: «Il 31 maggio partirà la seconda tornata Astrazeneca/Johnson per gli over 18»

20mila prenotazioni in poche ore per la prima tornata. Dal 4 giugno apriranno le prenotazioni per la fascia di età tra i 35 e 39 anni, in questo caso si parla di linee Pfizer o Moderna e i tempi per vaccinarsi saranno inevitabilmente più lunghi rispetto a quelli che si sono visti per le linee parallele

«Lunedì il sistema sanitario regionale è stato impegnato nelle prenotazioni della linea parallela volontaria per i cittadini tra i 18 e i 60 anni dedicata ai vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson, che ha avuto un ottimo risultato: sono andate esaurite tutte le circa 22mila dosi di vaccino a disposizione. Il 31 maggio alle 23 partirà una seconda tornata di prenotazioni con 20mila dosi di vaccino tra AstraZeneca e Johnson&Johnson sempre su base volontaria per le persone tra i 18 e i 60 anni. Oltre a questo, confermiamo che dal 4 giugno apriranno le prenotazioni per la fascia di età tra i 35 e 39 anni, in questo caso si parla di linee Pfizer o Moderna e i tempi per vaccinarsi saranno inevitabilmente più lunghi rispetto a quelli che si sono visti per le linee parallele”. Lo ha detto ieri sera il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione Coronavirus in Liguria.

Ieri, ha spiegato il presidente della Liguria «sono state somministrate quasi 13mila dosi, e siamo al 97% del somministrato sul consegnato. Riguardo l’incidenza la Liguria è a 33 casi su 100mila abitanti a settimana, la Città metropolitana di Genova a 26, la provincia di Imperia a 32, quella di Savona a 29, quella della Spezia a 46. La nostra regione si conferma con dati da zona bianca».

«Per quanto riguarda le vaccinazioni in vacanza – ha concluso Toti – mercoledì 26 maggio in Conferenza delle regioni si discuterà per trovare una proposta unitaria delle regioni da sottoporre al Governo. Sarà una proposta che ricalcherà abbastanza il protocollo firmato da Liguria e Piemonte. Ci sarà un approfondimento sulla durata del soggiorno per poter accedere a questo servizio: si tratterà comunque di un accordo quadro a cui poi le regioni potranno accedere su base volontaria. Le regioni poi attiveranno in accordo con la struttura commissariale le varie intese sulla base di regole comuni che cominceremo a discutere domani».