Due anziani dichiaratamente non vax gravi al San Martino a causa del Covid

Hanno 74 e 77 anni. Uno di loro lotta tra la vita e la morte. Avrebbero potuto vaccinarsi un mese fa

Si sono fatti affascinare da teorie negazioniste e complottiste, ora ne pagano il prezzo. In due anziani sono ricoverato nella clinica di Malattie infettive del San Martino. Lo ha reso noto stasera l’infettivologo Matteo Bassetti durante la consueta conferenza stampa di fine giornata in Regione. Il medico ha detto che sono «entrambi dichiaratamente no vax, avrebbero potuto avere l’appuntamento per il vaccino un mese fa, ma l’hanno rifiutato. Non vaccinarsi oggi per chi era nelle categorie a rischio, espone la propria vita a un rischio per il quale abbiamo delle armi, i vaccini. Questo è inaccettabile».

