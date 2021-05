Investito sulle strisce a Pegli, muore per complicazioni successive all’incidente

L’uomo, che aveva 81 anni, è stato scontrato da un’auto in retromarcia sulle zebre, ieri pomeriggio. Era stato trasportato in codice giallo in ospedale, poi il peggioramento repentino e il decesso

Tutto è successo in via Pegli alle 16:30. L’urto è stato lieve, ma è bastato a far cadere a terra l’81enne. La situazione non sembrava grave, tanto che l’anziano soccorso dal 118 è stato trasportato in ospedale in codice giallo, di media gravità e senza che si temesse per la sua vita. Una volta lì, però, le sue condizioni si sono aggravate e l’uomo è morto nella notte. Oltre agli agenti del 7º distretto intervenuti ieri, ora di ricostruire la dinamica del sinistro con esiti mortali si occuperà il nucleo Infortunistica del reparto giudiziaria.

