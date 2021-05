Rolli Days, ingresso gratuito a Palazzo Reale e alle Gallerie di Palazzo Spinola

Ecco gli orari di visita. La prenotazione è obbligatoria. Da vedere “Fammi più grande. Incontro scontro con i volti del potere” a cura di Associazione San Marcellino Onlus. A Palazzo Spinola anche “La tavola degli sposi Albina Carlevaro e Gian Battista Figari, 1887”

Palazzo Reale

Orario di apertura del Museo di Palazzo Reale:

sabato 9.30/19.00, ingresso gratuito

domenica 10.00/18.00, ingresso gratuito

Per accedere in Museo sarà obbligatorio prenotare il proprio titolo di ingresso, scegliendo la fascia oraria prediletta, ESCLUSIVAMENTE ONLINE, ai seguenti link che sono presenti sul sito web del Museo:

Acquisto e prenotazione biglietti Museo

https://wticket1.wingsoft.it/biglietteria/listaEventiPub.do?lang=it&codice=REALE-PLZ

Per info: customerservice@wingsoft.it / +39010592158

Non sarà possibile acquistare nessun biglietto in loco, potrà entrare solo chi – rispettando rigorosamente la fascia oraria prescelta – arriverà a Palazzo Reale con il biglietto già prenotato.

Si ricorda inoltre che è necessario indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza negli spazi espositivi, mantenere le distanze, igienizzare più volte le mani e non presentarsi con borse/zaini voluminosi o caschi per il non funzionamento del guardaroba.

Rolli Days for Kids

Caccia al dettaglio

Il Servizio Educativo del Museo di Palazzo Reale ha preparato una Caccia al dettaglio per le sale del Museo, per tutti i bambini che verranno nei giorni dei Rolli Days. Insieme al biglietto gratuito, a ogni bambino, verrà consegnato il foglio dell’attività che li accompagnerà per le sale espositive alla ricerca di indizi preziosi…

Kid Pass Days

Sabato 15 maggio, ore 17.00 sulla pagina FB

Nello stesso week end, sulla pagina Facebook del Museo, verrà lanciata l’attività didattica “Ed ecco a voi….sua maestà la Rosa!”, preparata dal Servizio Educativo in occasione della manifestazione nazionale Kid Pass Days e che resterà disponibile sia sul sito web del Museo, che sul canale Youtube.

Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola

Orario di apertura della Galleria:

sabato 9.30/19.00, ingresso gratuito

domenica 10.00/18.00, ingresso gratuito

La Galleria Nazionale di Palazzo Spinola comunica che, nelle giornate dei Rolli Days, sarà obbligatorio accedere esclusivamente su prenotazione online al seguente link presente anche sul sito web del Museo:

Acquisto e prenotazione biglietti

https://wticket1.wingsoft.it/biglietteria/listaEventiPub.do?lang=it&codice=SPINOLA-SPI

Per info: customerservice@wingsoft.it / +39010592158

Non sarà possibile acquistare nessun biglietto in loco, potrà entrare solo chi – rispettando rigorosamente la fascia oraria prescelta – arriverà a Palazzo Spinola con il biglietto già prenotato.

Si ricorda inoltre che è necessario indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza negli spazi espositivi, mantenere le distanze, igienizzare più volte le mani e non presentarsi con borse/zaini voluminosi o caschi per il non funzionamento del guardaroba.

Fammi più grande

Incontro scontro con i volti del potere

a cura di

Associazione San Marcellino Onlus

Palazzo Reale di Genova – Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola

Da venerdì 14 maggio le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola ospiteranno le tele e le installazioni realizzate dal laboratorio di pittura dell’Associazione San Marcellino Onlus. Si tratta del risultato di una collaborazione tra il museo e l’organizzazione di volontariato genovese avviato nel 2019 nell’ambito del più ampio progetto “Open Vicoli”. Finanziato dalla Compagnia di San Paolo e guidato dalla Cooperativa Il Laboratorio e da BAM! Strategie Culturali, Open Vicoli è riuscito nell’intento di creare un’ampia rete che, attraversando l’intrico di vicoli del centro storico genovese, unisce le numerose associazioni di carattere sociale con alcuni dei principali musei.

Dall’incontro fra queste diverse realtà sono nate collaborazioni ed eventi, come quello che Palazzo Spinola propone in occasione dei Rolli Days con “Fammi più grande. Incontro-scontro con i volti del potere”. Le opere realizzate dal laboratorio di pittura di San Marcellino saranno poste in dialogo con gli antichi ritratti di Palazzo Spinola, realizzati dai grandi artisti del sei-settecento, all’interno dei sontuosi ambienti storici del museo. L’esposizione ha come scopo quello di riflettere sul confronto, ironico e giocoso, tra le antiche effigi volute dai nobili genovesi per ostentare il proprio ruolo nella società e quelle realizzate da chi, purtroppo, spesso ne viene confinato ai margini.

La tavola degli sposi

Albina Carlevaro e Gian Battista Figari, 1887

Nella dimora di Pellicceria, oltre alla ricchezza e sontuosità delle collezioni, sarà ancora possibile ammirare l’esposizione della cosiddetta “tavola degli sposi”: la sontuosa tavola imbandita legata al matrimonio di Albina Carlevaro con Gian Battista Figari celebrato nell’ottobre del 1887 a Genova nella Basilica di Santa Maria delle Vigne. L’incontro dello sposo con Albina era avvenuto, al rientro in Italia, a seguito dei contatti di lavoro del padre di lei con la Società “Figari & Marini” in Uruguay (per cui la figlia Albina era nata a Montevideo). Del tenore di vita della giovane coppia, appartenente alla società genovese alto borghese di fine Ottocento, è indicativa la sontuosità della tavola di cui, nella sala da pranzo di Palazzo Spinola, viene proposta l’apparecchiatura.

Kid Pass Days

Domenica 16 maggio, ore 17.00 sulla pagina Facebook

Nel pomeriggio di domenica, sulla pagina Facebook del Museo, verrà lanciata l’attività didattica Indovina chi? Storie di dame, dogi, cardinali, condottieri, uomini di potere tra i dipinti di Palazzo Spinola, preparata dal Servizio Educativo in occasione della manifestazione nazionale Kid Pass Days e che resterà disponibile sia sul sito web del Museo, che sul canale Youtube.

