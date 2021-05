L’Albergo dei Poveri dedica i suoi Rolli Days a Francesca Tuscano

La giovane insegnante morta nell’aprile scorso, laureata in Storia dell’Arte, aveva partecipato con entusiasmo come divulgatrice alle passate edizioni della manifestazione

«Siamo ormai arrivati alla vigilia dell’edizione di maggio 2021 dei Rolli Days, un’occasione di rinascita per l’Albergo dei Poveri che riapre per la prima volta i suoi spazi dopo la lunga chiusura dovuta ai lavori di restauro. Ma anche un momento per ricordare la nostra divulgatrice scientifica Francesca Tuscano, scomparsa lo scorso 4 aprile. Francesca aveva partecipato fin dal principio a tutti gli eventi di questo genere che si erano svolti all’Albergo. Era un luogo per il quale aveva una grande passione e sapeva trasmetterla ai visitatori che guidava con garbo e competenza. In queste giornate in cui più che mai sentiamo il vuoto della sua assenza, il nostro pensiero va a lei. Abbiamo così pensato di dedicare a Francesca Tuscano questa edizione dei Rolli Days Ciao Francesca, ci mancherai!» dicono all’Albergo dei Poveri.

L’Albergo dei Poveri riapre ufficialmente dopo i restauri in occasione dell’edizione di primavera dei Rolli Days (https://www.visitgenoa.it/rollidays-online). Anche per chi l’ha già visitato sarà dunque l’occasione per tornare a vedere ilnuovo allestimento museale con dipinti della collezione dell’Albergo dei Poveri che verranno esposti per la prima volta a partire da questo momento e il Corridoio Uomini tornato al suo originario splendore.Le visite saranno a prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale dei Rolli Days (https://www.happyticket.it/…/439-rolli-days-2021.htm ) e verranno svolte in assoluta sicurezza nel rispetto delle normative anti-Covid 19. Aperture: venerdì 14 maggio dalle 15 alle 21 (ultimo ingresso ore 20); sabato 15 e domenica 16 maggio dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20). Le visite, della durata di un’ora circa, con partenza ogni 30 minuti dall’atrio di ingresso principale dell’Albergo dei Poveri (Piazzale Emanuele Brignole 2) saranno guidate dai nostri divulgatori scientifici con un contributo di 3 euro a persona. Per informazioni sull’Albergo dei Poveri www.albergodeipoveri.com: cell. 328.8603901

