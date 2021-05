Esposto dei cittadini, i poliziotti denunciano spacciatore

Il pusher 24enne pregiudicato agiva a Rivarolo dove ieri è stato pizzicato in piazza Palli dagli uomini del Commissariato di Cornigliano

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato ieri pomeriggio un cittadino della Repubblica Domenicana di 24 anni per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli uomini del Commissariato di Cornigliano, a seguito di alcuni esposti dei cittadini della zona su presunte attività di spaccio in piazza Palli, ieri pomeriggio hanno deciso di fare un giro di controllo.

Durate tale servizio gli operatori hanno notato il 24enne confabulare con fare sospetto con due giovani e, quando si sono avvicinati per controllarli, il giovane ha lanciato a terra un involucro contenente 6 bustine di marijuana e 5 di hashish il tutto per un peso complessivo di circa 14gr.

Il 24enne, pregiudicato per reati di rapina ed evasione e con in atto un Avviso Orale del Questore, è stato altresì trovato in possesso della somma di euro 420 suddivisa in banconote di piccolo taglio.

