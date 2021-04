Piazza Giusti, ancora un incidente nell’incrocio “difficile” di San Fruttuoso

È successo alle 8:15 di questa mattina. A scontrarsi sono stati un’auto e uno scooter e ad avere la peggio è stata la conducente del mezzo a due ruote

La donna è stata soccorsa in codice giallo dall’ambulanza inviata dal 118. Sul posto anche la Polizia locale che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente. Inevitabili le conseguenze per il traffico sostenuto del mattino nell’incrocio in cui si verificano troppo spesso incidenti più o meno gravi. Da tempo i residenti della zona chiedono una diversa regolamentazione per la pericolosità sia per chi guida, sia per i pedoni che attraversano le strisce pedonali.

Foto di Vanessa Formisano dal gruppo Facebook “Sei di San Fruttuoso se…”

Mi piace: Mi piace Caricamento...