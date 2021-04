Cambio appalto per la mensa Vvf, i sindacati: «Macelleria sociale»

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs Uil Territoriali: «L’azienda subentrata, la Dussman Service, ha deciso tagli di personale e di ore fino al 70%». Avviata la procedura di sciopero

«Ancora una volta – dicono i sindacati – il committente pubblico schiaccia i lavoratori degli appalti. La gara per il servizio mensa dei Vigili del Fuoco, infatti, è nata da un indirizzo preciso del Ministero competente di chiudere le cucine e le mense di molti piccoli distaccamenti sdoganando i ticket come alternativa al pasto. Questa decisione mette in difficoltà anche molti vigili del fuoco, mentre per le lavoratrici e i lavoratori in appalto si è rivelata una vera e

propria macelleria sociale»

«Era ovvio che una gara partita con queste basi non avrebbe certamente prodotto un cambio di appalto a parità di condizioni – proseguono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs Uil territoriali -, ma non ci aspettavamo che la ditta di ristorazione Dussman Service, aggiudicataria della gara per il servizio mensa dei Vigili del Fuoco della Liguria, si ponesse al tavolo previsto per i cambi di gestione, e poi a quello dell’Ispettorato territoriale del Lavoro tenutosi ieri mattina, utilizzando il criterio dell’appartenenza alla singola unità produttiva per la conservazione del posto. In più, come se non bastasse questo aspetto, si è presentata al tavolo anche con un taglio di ore importante; taglio totalmente sconsiderato e immotivato. Per dare solo qualche numero, tra Genova e Tigullio l’azienda ha manifestato la volontà di assumere dieci lavoratori su venti con tagli lineari di ore che arrivano a punte del 70%. Le modalità con cui l’azienda si è posta al tavolo sono inaccettabili e le proposte irricevibili in quanto violano qualunque regola».

Per questo Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs Uil territoriali preannunciano l’apertura delle procedure di sciopero così come previsto in caso di servizio pubblico essenziale, con l’auspicio di una convocazione in Prefettura.

