Fine settimana in Val d’Aveto con cavalli selvaggi e asinelli

Ecco come prenotare le escursioni proposte dalle guide associate al parco

Con il ritorno in zona gialla della Liguria, le Guide nostre associate al Parco dell’Aveto, per il primo fine settimana di maggio, propongono una serie di iniziative.

Sabato 1 maggio a Santo Stefano d’Aveto è prevista una facile escursione lungo l’Anello di Allegrezze insieme alle Guide Meraviglie d’Aveto, per scoprire lungo il percorso, immerse in un ambiente bucolico, tante piccole frazioni e incontrare gli asinelli dell’azienda agricola La Ghianda di La Villa. Prenotazione obbligatoria entro venerdì (tel. 339 6057961).

L’escursione con la Guida Evelina Isola sulle tracce dei cavalli selvaggi dell’Aveto è in programma invece domenica 2 maggio, con partenza da Borzonasca. Per informazioni e prenotazione tel. 347 3819395.

