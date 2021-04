“Le donne nella resistenza”, nel video del Dopolavoro Ferroviario

Nel video, interviste a Giordano Bruschi, partigiano “Giotto”, a Nina Bardelle, partigiana “Fioretto”, contributi della fondazione Nuto Revelli Onlus, immagini, documenti, testimonianze, letture

«Un altro anno di distanziamento, un altro anno di pandemia. E così, anche se tutti speravano di poter riprendere con la vita normale, per il secondo anno consecutivo il 25 Aprile è stato celebrato rispettando le norme anti-covid, senza eventi dal vivo e rispettando il distanziamento – dicono al circolo -. Il Dopolavoro Ferroviario di Genova però non si è dato per vinto e ha prodotto un vero e proprio documentario sul ruolo della donna nella Resistenza, con interviste a partigiani, immagini, video, letture di testi e poesie, e tanto altro. Un video accurato e approfondito in alta risoluzione di oltre 50 minuti che si può trovare sulla pagina Facebook del Dopolavoro Ferroviario Genova o sul sul sito di Superba, la testata dell’associazione (www.superbadlf.it)».

Un lavoro enorme, che ha richiesto mesi di impegno, ma che ha regalato grandi soddisfazioni una testimonianza importante: «Non potevamo davvero lasciar passare questa ricorrenza storica senza ricordarla in qualche modo, proprio in un momento in cui chi ha vissuto quegli anni, purtroppo, sta scomparendo – dice Rosaria Augello, presidentessa del DLF Genova -. E allora, se l’anno scorso abbiamo cantato la Liberazione sui nostri canali web grazie al contributo delle Note di Genova, quest’anno lasciamo che a parlare siano i racconti, le poesie, le immagini e le testimonianze. Abbiamo unito le nostre forze e competenze per creare un grande evento virtuale, “Il nostro 25 Aprile”, vero e proprio documentario ricco di interviste esclusive che segue quest’anno il tema della Resistenza al femminile. Il nostro impegno, ancora una volta, è fare in modo che i nomi e le immagini delle persone che hanno contribuito a liberare il nostro Paese non sbiadiscano nella memoria».

Non è l’unica iniziativa del DLF per il 25 Aprile: nei giorni scorsi l’associazione, con una ristretta delegazione e nel rispetto delle normative anti-covid, ha partecipato alle commemorazioni nella stazione di Genova Piazza Principe, al deposito locomotive di piazza Giusti e infine al Cinema Albatros di Rivarolo.

Un momento della celebrazione fuori dal Cinema Albatros con Rosaria Augella e il vicepresidente DLF Genova Vincenzo Altamura

