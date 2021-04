Ascensore Cantore-Scassi ripartito alle 19:30 di stasera

I tecnici sono intervenuti per riparare un problema di natura elettrica. Hanno lavorato tutto il giorno e hanno consentito che l’impianto fosse riparato in serata. Ne da notizia l’assessore comunale alla Mobilità Matteo Campora

L’ascensore, a 10 giorni dal riavvio dopo mesi di chiusura per imponenti lavori di rifacimento di alcuni parti dell’impianto e la successiva e necessaria validazione degli organismi nazionali per l’omologazione di impianti di questo tipo, si era fermato questa mattina. Immediato l’intervento dei tecnici a cui l’ascensore Cantore Scassi che, dalla sua inaugurazione (nel dicembre 2016) non è mai riuscito a garantire un prolungato periodo di funzionamento. L’assessore Campora lo definisce «un’eredità pesante».

Sempre in mattinata era stato istituito il servizio bus sostitutivo Hs che, non appena l’impianto è ripartito, è stato fermato.

