Meteo Limet: giornata tra belle schiarite e addensamenti

Situazione: Deboli correnti nord-orientali affluiscono dietro ad un sistema frontale che si presenta più attivo al centro-sud. In Liguria belle schiarite alternate ad addensamenti locali, ma con basso rischio di pioggia.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: giovedì 22 aprile 2021

Avvisi: Nessuno.

Cielo e Fenomeni: Al mattino residui rovesci in mare aperto, in via di attenuazione. Nubi sparse su Imperiese e Spezzino senza piogge, bel tempo altrove. In giornata bel tempo a ponente a parte nubi sull’Imperiese senza conseguenze; nubi sparse di tipo cumuliforme sconfinante da nord-est saranno invece presenti sul settore centro-orientale della regione: non si esclude qualche piovasco in corrispondenza degli addensamenti più intensi. In serata ritorno del sereno ovunque.

Venti: Deboli da nord al mattino, variabili nel pomeriggio.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: In aumento nei valori massimi sottocosta

Costa: min +8/+11°C, max +15/+18°C

Interno: min -1/+7°C, max +11/+15°C

