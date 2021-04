Tutti i numeri dei vaccini in Liguria: mezzo milioni di dosi e 361.027 vaccinati

Toti: «Il 23,68% dei liguri ha ricevuto la prima dose e il 9,12% ha completato il ciclo, contro una media nazionale rispettivamente del 18,60% e 7,70%». Oggi 12.328 vaccinazioni

«Oggi in Liguria abbiamo superato il mezzo milione di dosi somministrate dall’inizio della nostra campagna vaccinale. Siamo arrivati al 93% di dosi effettuate su quelle consegnate, un dato che ci colloca tra le regioni in Italia che più hanno saputo accelerare: il 23,68% dei liguri ha ricevuto la prima dose e il 9,12% ha completato il ciclo, contro una media nazionale rispettivamente del 18,60% e 7,70%. Ormai abbiamo la potenza di fuoco per vaccinare tanto e rapidamente. La speranza è che arrivino ancora molte dosi, per poter mettere al sicuro il prima possibile i cittadini più anziani e quelli più a rischio. Dare la priorità a loro è la strada giusta, che abbiamo scelto dall’inizio, per sconfiggere il virus». Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione Coronavirus in Liguria.

«Anche i numeri del contagio lo confermano – prosegue Toti – : la curva sta lentamente scendendo, così come la pressione sui nostri ospedali, con 12 pazienti in meno ricoverati. Abbiamo dati che al momento ci consentirebbero di tornare in zona gialla, un obiettivo che speriamo di raggiungere già la prossima settimana, soprattutto per dare un po’ di respiro a tante attività ma anche ai liguri stessi. Bisogna tornare presto a programmare il futuro».

In totale ad oggi risultano 328.846 persone prenotate attraverso la piattaforma di Liguria Digitale

Gravi disabili

Le persone prenotate con disabilità grave sono 1.883

Asl1 177

Asl2 344

Asl3 1.003

Asl4 176

Asl5 183

65/69 anni

Le persone prenotate per la fascia 65/69 anni sono 25.807

Asl1 2.977

Asl2 4.866

Asl3 11.766

Asl4 2.599

Asl5 3.599

70/74 anni

Le persone prenotate per la fascia 70/74 anni sono 51.822

Asl1 5.883

Asl2 9.947

Asl3 23.163

Asl4 4.795

Asl5 8.034

75/79 anni

Le persone prenotate per la fascia 75/79 anni sono 47.168

Asl1 4.302

Asl2 9.656

Asl3 21.346

Asl4 4.212

Asl5 7.652

Over 80

Le persone prenotate over80 sono 95.688

Asl1 12.278

Asl2 19.815

Asl3 51.170

Asl4 7.867

Asl5 4.558

Ultravulnerabili

Per quanto riguarda gli ultravulnerabili le persone prenotate dal Cup ad oggi sono 42.915, su un totale di 57.909 indicato fino ad oggi dai medici di medicina generale

Asl1 5.123

Asl2 6.455

Asl3 23.403

Asl4 2.789

Asl5 5.145

Medici di medicina generale

(si tratta delle prenotazioni effettuate prima dell’accordo che ha sospeso questa modalità di prenotazione)

Le persone prenotate dai medici di medicina generale sono 59.635, di cui 11.799 in corso di rimodulazione per adeguamento a nuove disposizioni ministeriali

Farmacie

Le prenotazioni per vaccinarsi in farmacia ad oggi sono, per tutta la Liguria, 14.684

Asl1 1.266

Asl2 1.815

Asl3 7.598

Asl4 1.212

Asl5 2.793

