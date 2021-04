Fumo da negozio in via Roma, ma non è un incendio

Il fumo è generato dall’allarme antirapina. L’antifurto nebbiogeno ha saturato l’ambiente e sta uscendo in strada, ma non ci sono fiamme. I carabinieri di quartiere della stazione di corso Podestà, giunti sul posto, hanno verificato che si è trattato di un falso allarme

Il funzionamento dell’antifurto nebbiogeno è semplice: viene generata una nuvola di nebbia bianca (che sembra fumo) in tempi rapidissimi (pochi secondi) e che presto si diffonde in ogni direzione: di fatto viene azzerata la visibilità. In poche parole il ladro si trova nel mezzo di una vera e propria barriera visiva: dunque non gli è possibile continuare nei propri intenti. La scarica di fumo generato non lascia residui, è ecologica e non è dannosa per la salute.

Inaugurato nel Dicembre del 2016, il nuovo store Vinicio vende capi griffati ed è uno spazio di 380 metri quadri nella galleria Renato De Barbieri, con 11 vetrine affacciate anche su via Roma e galleria Mazzini.



