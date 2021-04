Diciottenne arrestato in via Avio a bordo del bus della linea 18. I poliziotti sono riusciti a fermarlo solo con lo spray al peperoncino. Due i feriti tra gli agenti. Ha anche danneggiato la volante con cui è stato trasportato in questura

Ubriaco urla, sputa e orina sul bus e aggredisce i poliziotti intervenuti. ArrestatoVia Avio, ore 7

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un cittadino italiano di 18 anni per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, denunciandolo altresì per interruzione di pubblico servizio, oltraggio e danneggiamento aggravato di beni della pubblica amministrazione.

I poliziotti delle volanti dell’U.P.G. sono intervenuti a seguito della richiesta da parte dell’A.M.T. che ha segnalato un soggetto visibilmente ubriaco e senza mascherina che, sul bus della linea 18, oltre ad alzare il tono della voce a dismisura creando disturbo, a sputare per terra e verso gli altri, si è abbassato i pantaloni iniziando ad urinare costringendo di fatto l‘autista ad interrompere la corsa, per evitare che gli occupanti della vettura potessero essere colpiti dal liquido.

Al giungere degli operatori il 18enne si trovava ancora bordo del mezzo, mentre tutti gli altri erano già stati trasbordati su un altro bus.

Un poliziotto ha cercato di approcciare il giovane che, per tutta risposta, ad occhi chiusi, bestemmiando, ha gridato che doveva lasciarlo in pace.

Dopo essersi reso conto di quanto accadeva, viste le divise, ha iniziato ad urlare minacciando i poliziotti, sputandogli contro, dimenandosi, cercando di morderli e scalciando ha procurato ad un operatore lesioni guaribili in 7 giorni e ad un altro 6 giorni. Per placare la sua furia e farlo scendere i poliziotti hanno dovuto far ricorso al Capsicum.

Una volta dentro l’auto di servizio ha continuato il suo show e al momento di scendere per essere accompagnato all’interno della Questura è riuscito con calci violentissimi a divellere lo sportello posteriore della vettura di servizio, danneggiare il plexiglass divisorio dell’auto e la portiera.

