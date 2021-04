Attentato con l’esplosivo al tutor della strada Guido Rossa

È il secondo atto vandalico che lo strumento per la misurazione della velocità ha subito. Questa volta, però, chi ha agito ha usato addirittura un’esplosione per mettere fuori uso il tutor

Sul caso indaga la Polizia Locale intervenuta questa mattina. Gli agenti si sono trovati davanti non un semplice atto di vandalismo, di per sé comunque, gravissimo, ma un vero e proprio attentato eseguito con un ordigno esplosivo e quindi particolarmente grave. Nonostante la nostra città sia tra quelle col maggior tasso di incidenti molto gravi o addirittura mortali (8, dal 1º gennaio, i decessi sulle strade della città per incidente), anche a causa della velocità oltre che della distrazione e della giuda in stato di ebbrezza, c’è chi non vuole che il Comune e la Polizia locale mettano in atto tutte le misure necessarie per rendere le strade più sicure. Ed è disposto anche a prendersi un bel rischio facendo saltare con l’esplosivo il sistema di rilevamento della velocità pretendendo, così, di non rispettare il Codice della strada che tutela la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Sulla Sopraelevata, da quando il sistema di misurazione della velocità (di tipo Celeritas) è stato installato si sono praticamente azzerati gli incidenti stradali e sono diminuiti di molto gli incidenti.

