Tombini Openfiber dissestati, due auto incidentate a San Quirico

Stamattina, poco prima delle 9, i mezzi hanno rotto gli pnumatici proprio a causa della tombinatura dissestata. Caditoia senza copertura a margine della carreggiata in via Ferri. In entrambi i casi è intervenuta la Polizia locale

Incidente in via San Quirico all’altezza del civico 102 dove due auto hanno danneggiato gli pnumatici passando sopra una tombinatura dissestata. È stato richiesto l’intervento squadra reperibile “Open Fiber” per mettere a posto le cose. Alla fine, sul posto è arrivata una squadra della Site che, però, si è detta impossibilitata a ripristinare il tombino e a sistemare la segnaletica e il semaforo provvisorio. Alla fine è dovuta intervenire Aster che ha sistemato il semaforo e posato la segnaletica. Il ripristino da parte dei responsabili non potrà essere effettuato in giornata.

