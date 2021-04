Expo, rifiuta di mettere la mascherina e insulta i CC. Denunciato settantenne

È stato anche sanzionato per non aver ottemperato alle disposizioni per la prevenzione del Covid

Nel primo pomeriggio di ieri, in calata Falcone e Borsellino (zona Porto Antico) un equipaggio del Nucleo Radiomobile, dopo aver cortesemente invitato un passante ad indossare la mascherina, veniva apostrofato con epiteti offensivi in presenza di più persone. A quel punto i militari hanno identificato l’uomo, un settantenne genovese con precedenti di polizia, che veniva deferito in stato di libertà per “oltraggio a pubblico ufficiale” nonché sanzionato per non aver ottemperato alle prescrizioni previste per il contrasto della diffusione del virus covid-19.

