Ladri di biciclette d’epoca traditi dalle telecamere e scoperti da CC e Pl

Il proprietario la teneva fuori dal suo negozio, due ragazzi se ne sono appropriati. La refurtiva è stata recuperata e restituita

A Sestri Levante, due sconosciuti, nei giorni scorsi, furtivamente, si erano impossessati di una bicicletta d’epoca, marca “Bianchi”, che, il proprietario, un 32 enne di Busalla, teneva fuori del suo esercizio commerciale. In mattinata, i Carabinieri della locale Stazione, con la collaborazione della Polizia Locale, dopo aver visionato le immagini del sistema di video-sorveglianza cittadino, identificavano e deferivano in stato di libertà per “furto in concorso” un 19 enne ecuadoriano abitante in quella cittadina e un 18 enne studente di Casarza Ligure. Refurtiva recuperata e restituita.

In copertina: foto di repertorio

