Danneggiano bus e si scagliano contro i Carabinieri: 2 arresti

In manette 2 genovesi di 26 e 29 anni che, rispettivamente, su bus delle linee 513 e 7 molestavano i passeggeri. Ubriaco il primo, senza mascherina il secondo. Entrambi hanno aggredito i militari dell’Arma

Nei giorni scorsi, equipaggi del Nucleo Radiomobile, a seguito di distinti interventi a bordo di bus Amt, hanno arrestato due persone. Poco prima delle ore 20, in piazza Ragazzi del 99, il conducente del mezzo della linea 513, richiedeva la presenza dei Carabinieri, poiché a bordo vi era una persona, che, oltre ad aver danneggiato il mezzo, molestava i passeggeri. L’equipaggio, dopo aver individuato la persona segnalata, che, oltre ad essere in evidente stato di ebbrezza, opponeva attiva resistenza, colpendo con calci e pugni i militari, lo bloccava ed identificava in A.B., 26 enne genovese, gravato da pregiudizi di polizia. Al termine degli accertamenti è stato arrestato per “resistenza a P.U., danneggiamento e ubriachezza”. In via Reta, su richiesta dell’autista del bus della linea 7, uno uomo infastidiva i passeggeri. I Carabinieri, appena giunti, notavano che, il soggetto, oltre ad essere privo di mascherina, scagliava una lattina di birra all’indirizzo dell’autobus, inoltre, sferrava calci e pugni agli operanti, strappando la pettorina ad un militare. Bloccato e identificato in J.Z. 29 enne, genovese, gravato da pregiudizi di polizia, nonché destinatario dell’avviso orale, è stato arrestato per “resistenza a P.U., danneggiamento aggravato ed altro. Gli arrestati saranno processati con rito direttissimo.

