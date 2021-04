Brizzi devolve al Gaslini il compenso ricevuto per gli spot dedicati alla Liguria

Stamattina il registra, insieme alla moglie, l’ex atleta olimpica Silvia Salis e al presidente di Regione Liguria e assessore alla Salute Giovanni Toti all’ospedale pediatrico genovese al quale ha regalato 20 mila euro

Toti e la famiglia Brizzi Salis sono stati accolti nel parco del Gaslini da Renato Botti, direttore generale dell’Istituto Giannina Gaslini, che ha ringraziato il presidente Toti per la visita e la vicinanza all’ospedale e per i doni portati ai piccoli ricoverati oltre che per le due donazioni realizzate a favore dell’ospedale. I due noti neo sposi hanno infatti avevano già donato al Gaslini in occasione del loro recente matrimonio. Questa volta hanno devoluto il compenso ricevuto da Regione Liguria per gli spot promozionali del nostro territorio andati in onda durante Sanremo.

























