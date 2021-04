Covid, 412 positivi e 6 decessi. Sono 26 i ricoverati in più

Lieve calo nelle terapie intensive (-2). 174 nuovi positivi solo a Genova. Due dei deceduti avevano poco più di 60 anni. Aumento dei casi totali (+43), 81 persone in meno in isolamento domiciliare

Sono 412 [e non 460 come annunciato e poi rettificato dalla Regione] i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria. Sono stati 4.338 i tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (tra quelli a primi testati e quelli a positivi per individuare la guarigione), ai quali si aggiungono 1.662 tamponi antigenici rapidi. Ecco il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 88

SAVONA (Asl 2): 49

GENOVA: 211, di cui:

• Asl 3: 174

• Asl 4: 37

LA SPEZIA (Asl 5): 63

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1





