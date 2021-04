Prenotazione Agenda Elettronica Passaporti

Come è noto, la prenotazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di rilascio del passaporto presso gli sportelli della Questura o dei Commissariati di P.S. è effettuabile solo accedendo all’agenda online all’indirizzo https://vww./passaportonline.poliziadistato.it. Ecco come fare

In ottemperanza alla recente normativa vigente in materia di innovazione digitale, tale accesso è consentito solo ed esclusivamente con la propria “identità digitale” cliccando sui pulsanti “Entra con SPID” (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) o “Entra con CIE” (Carta d’Identità Elettronica)presenti nella pagina.

Nel caso in cui si voglia accedere con Carta d’Identità Elettronica (“Entra con CIE”) si può:

– utilizzare il computer avendo un dispositivo che legga i chip;

– utilizzare uno smartphone, che deve essere dotato di connessione N.F.C. scaricando l’app CieId dagli store ANDROID e IOS. La tecnologia N.F.C. è in grado di mettere in comunicazione due dispositivi, situati a breve distanza l’uno dall’altro, in modalità senza fili. Per verificare che il proprio smartphone sia adatto bisogna andare nelle impostazioni – connessioni del dispositivo.

Si precisa che la procedura di cui sopra è richiesta per tutti i cittadini che non hanno mai effettuato la registrazione all’Agenda Passaporti, mentre quelli che risultano essersi già registrati potranno continuare ad utilizzare il proprio Codice Fiscale e la propria password fino al 30 settembre 2021.In previsione della ripartenza e delle riaperture delle frontiere e dei viaggi si raccomanda per chi intenda richiedere il rilascio del Passaporto di effettuare la prenotazione on line per la presentazione delle istanze, ad utilizzare i sistemi di Identità Digitale di cui sopra con il necessario anticipo.

