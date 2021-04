Ragazzi insultano i Carabinieri in piazzale Firpo. Denunciati

Sono stati deferiti per oltraggio e rifiuto di declinare le generalità

Una coppia di ragazzi, lo scorso pomeriggio, in piazzale Firpo, alla presenza di altre persone che passeggiavano nel Borgo di Boccadasse, mentre passava la pattuglia dei Carabinieri di Quartiere di Ge-Quarto, urlavano all’indirizzo dei militari, frasi che offendevano l’onore ed il prestigio. Fermati, oltre a non voler fornire le proprie generalità, cercavano di allontanarsi, ma venivano bloccati con l’ausilio della pattuglia di Forte San Giuliano. Identificati, la 20 enne e il complice 28 enne, genovesi incensurati, sono stati deferiti in stato di libertà per “oltraggio a P.U. e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale”.

