Incidenti in via Canevari e via Bobbio, traffico in tilt in zona

Code anche in via Tolemaide. Incidenti anche in corso Firenze e via Nostra Signora del Monte. In A12, allo svincolo di Nervi qualche disagio alla circolazione per permettere i soccorsi a una persona che ha avuto un malore

Traffico molto difficile a San Fruttuoso e nella zona di Brignole per due incidenti stradali in via Canevari e via Bobbio. In entrambi i casi, le persone coinvolte (due donne di circa 30 e 50 anni) sono state soccorse dal 118, entrambe in codice giallo, e trasportate al Galliera.

Allo svincolo di Nervi della A12 un uomo di circa 60 anni ha chiesto aiuto per un forte dolore toracico. Anche in quel caso il 118 ha inviato i soccorsi. L’uomo è stato trasportato in codice giallo al San Martino.

