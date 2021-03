Nuovo hub vaccinale alla Fiera, Toti: «Migliaia di vaccini sulle 24 ore»

Sarà operativo dal 29 marzo. L’hub della Fiera sarà infatti gestito in collaborazione tra servizio sanitario regionale, in questo caso la Asl3, e sanità privata convenzionata, grazie all’accordo siglato da Regione Liguria con Confindustria Sanità, Confcommercio Salute, Confartigianato Salute e Lega delle cooperative. Oggi il sopralluogo

«Da lunedì questo diventerà uno dei principali hub della Liguria e tra i più grandi d’Italia e consentirà di aumentare la nostra capacità vaccinale secondo il piano che abbiamo predisposto, che prevede di arrivare a 55mila vaccini a settimana e poi crescere ancora per le necessità che ci saranno, sempre compatibilmente con le dosi che ci verranno consegnate. È un hub che potenzialmente può arrivare a molte migliaia di vaccini al giorno lavorando sulle 24 ore». Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che ha effettuato questo pomeriggio un sopralluogo al padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova, dove dal 29 marzo sarà operativo il nuovo hub vaccinale della città di Genova. Assieme al presidente erano presenti, tra gli altri, il direttore generale della Asl3 Luigi Carlo Bottaro, il presidente nazionale di Confcommercio Salute Sanità e Cura Luca Pallavicini e il presidente della sezione Sanità di Confindustria Genova Francesco Berti Riboli oltre al presidente della Porto Antico Genova Mauro Ferrando.

Nell‘hub verranno vaccinate le persone della fascia 70-79 con percorso cold (vaccino Astrazeneca) e i soggetti ‘estremamente vulnerabili’ con percorso freeze (vaccino Pfizer).

«L’hub della Fiera – aggiunge Toti – partirà con circa 2mila vaccini al giorno per poi crescere non appena avremo una disponibilità di vaccini sufficiente. Avrà un hub gemello alla Spezia, mentre è già in funzione il Palacrociere di Savona con ottimi risultati di performance”. “Stiamo andiamo ad esaurire gli ultra ottantenni – precisa il presidente – nei confronti dei quali abbiamo adottato una politica di chilometro zero, portando il vaccino il più vicino possibile a casa, aprendo molti piccoli centri vaccinali e organizzando giornate dedicate nei piccoli centri sul territorio. Abbiamo già vaccinato quasi il 70% degli over80 che si sono prenotati per la vaccinazione. Adesso passiamo ai grandi numeri e dobbiamo accelerare e quindi ci dotiamo di hub in grado di fare potenzialmente 5mila vaccini tutti i giorni. Lo spazio c’è, così come le capacità cliniche e sanitarie, la logistica e l’organizzazione».In occasione dell’avvio dell’attività dell’hub della Fiera di Genova saranno presenti anche il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19e il capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile Fabrizio Curcio.

«Sono molto contento – conclude Toti – di vedere sia il generale Figliuolo, con cui ci siamo confrontati a lungo in occasione del taglio delle dosi di Astrazeneca, parzialmente compensato però dall’arrivo di nuove dosi Pfizer, sia Fabrizio Curcio, vecchio amico della protezione civile della Liguria, già capo del Dipartimento nazionale, con cui abbiamo già collaborato, persona che stimo e che sono certo che darà un contributo positivo a questa campagna vaccinale».

»Questo centro vaccinale – spiega Luigi Carlo Bottaro, direttore generale Asl3 – è stato realizzato dal gruppo di progetto Asl3 con la preziosa collaborazione dell’Ente Fiera. Al suo interno, su iniziativa di Regione Liguria, opereranno insieme Asl3 e sanità privata. Il centro garantirà sin da subito 1500 vaccini al giorno, per arrivare il 1° aprile a più di 2500 somministrazioni giornaliere. Tra i fiori all’occhiello di questo progetto vorrei evidenziare anche quello della fruibilità: il percorso è stato definito in modo chiaro per il cittadino, che troverà alla Fiera – in una posizione strategica della città – personale altamente qualificato e un percorso vaccinale organizzato in modo efficiente e sicuro, a partire dall’accettazione per arrivare all’osservazione post-vaccinale».

«Asl3 – aggiunge Giacomo Zappa, responsabile medico Asl3 dell’Hub vaccinale – ha messo in atto un processo finalizzato a garantire alti flussi e produttività in un luogo facilmente raggiungibile dalla popolazione, con la disponibilità di un parcheggio esterno in piazzale Kennedy collegato al padiglione Jean Nouvel attraverso una navetta gratuita. Sono previste dieci ore di vaccinazioni al giorno dal lunedì al venerdì e cinque il sabato, con un’offerta di postazioni che sarà progressivamente ampliata. Per garantire il rispetto dei tempi ricordiamo ai cittadini di portare con sé la carta di identità necessaria per il riconoscimento e una penna; consigliamo di presentarsi con i moduli necessari, disponibili sul sito di Asl3, già compilati. Raccomandiamo inoltre – conclude Zappa – di utilizzare un vestiario comodo, che agevoli la somministrazione rapida del vaccino».

