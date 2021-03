Costa non riparte il 27 marzo. Crociere spostate a maggio

La compagnia di navigazione aveva annunciato la ripartenza, ma è stata costretta a spostare il via ai viaggi al 1º maggio

Confermata la formula delle mini crociere di 4 giorni al massimo o, in alternativa, di una settimana con scalo solo in città italiane (Savona, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Messina e Cagliar)i. Dal 12 giugno Costa Smeralda tornerà invece a proporre crociere di una settimana nel Mediterraneo occidentale, che visiteranno Italia (Savona, Civitavecchia e Palermo), Francia (Marsiglia) e Spagna (Barcellona e Palma di Maiorca). La data di partenza di Costa Luminosa, con crociere di una settimana in Grecia e Croazia, è posticipata al 16 maggio da Trieste, e il giorno successivo da Bari. Tutte le crociere prevedono riduzione del numero di ospiti, test con tampone per tutti gli ospiti e per l’equipaggio, controllo della temperatura ogni volta che si scende e si rientra in nave, visita delle destinazioni solo con escursioni protette, distanziamento fisico a bordo e nei terminal, nuove modalità di fruizione dei servizi di bordo, potenziamento della sanificazione e dei servizi medici, utilizzo della mascherina protettiva quando necessario.

