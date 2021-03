Sanitari candidati al Nobel per la Pace, Toti: «Per me hanno già vinto»

Il Presidente della Regione: «Tutta Italia non vi ringrazierà mai abbastanza ed è pronta a fare il tifo». Siete d’accordo?

«Medici, infermieri e operatori sanitari italiani sono stati ufficialmente candidati al Premio Nobel per la Pace 2021 – scrive il presidente della Regione Giovanni Toti sulla sua bacheca Facebook -. Un importante riconoscimento per il loro grande impegno, la dedizione e i sacrifici, costanti in tutto questo difficile anno di emergenza. Tutta Italia non vi ringrazierà mai abbastanza ed è pronta a fare il tifo, ma comunque vada per noi avete già vinto!».

