Meteo Limet: sereno con aumento della nuvolosità in serata. Calo delle temperature

Situazione: Una blanda circolazione depressionaria presente sul Mar Ligure porta un po’ di variabilità in un contesto comunque ancora stabile.

Lo dice Daniele Gallo dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 17 marzo 2021

Avvisi: In serata rinforzo della ventilazione settentrionale su gran parte della regione.

Cielo e Fenomeni: al mattino avremo un transito di nubi medio-alte sulla nostra regione, in particolare sul centro-levante, ma senza fenomeni. Nelle prime ore del pomeriggio il cielo sarà in gran parte sereno o poco nuvoloso, mentre in serata è atteso un nuovo e generale aumento della nuvolosità. Non escludiamo anche locali piovaschi.

Venti: al mattino deboli o moderati da sud-est sul levante, più freschi da nord-est a ponente. Nel pomeriggio deboli dai quadranti meridionali, rinforzeranno da nord in serata.

Mari: prevalentemente poco mosso.

Temperature: stazionarie le minime, in calo le massime

Costa: min +6/9°C, max +10/14°C

Interno: min -2/+5°C, max +8/12°C

Mi piace: Mi piace Caricamento...