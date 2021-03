Mattinata infernale sulle autostrade per incidenti e cantieri

Incidenti in A10 e A12 e file di auto fino a 3 chilometri per lavori

A7: coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

A10: coda tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per incidente; coda tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto per traffico intenso; coda di 1 km tra Varazze e Celle Ligure per lavori; coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. Per un incidente in A10 una persona è rimasta ferita ed è stata portata in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.

A12: coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco per Ripristino incidente; coda di 2 km tra Recco e Chiavari per lavori; traffico Rallentato tra Rapallo e Recco per lavori; traffico Rallentato tra Recco e Genova Nervi per lavori; coda di 2 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori.

A26: coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...